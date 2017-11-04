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Один человек погиб в результатет ДТП на юге Москвы

Происшествия

Столкнулись два грузовика

Один человек погиб в результатет ДТП на юге Москвы
Tysto
Авария

Москва, 4 ноября 2017, 09:13 — REGNUM  Дорожно-транспортное происшествие произошло в московском районе Южное Бутово. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления ГИБДД по Москве.

Сообщается, что в столичном районе Южное Бутово столкнулись два грузовых автомобиля.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении Варшавского шоссе со 2-й Мелитопольской улицей. В результате столкновения двух грузовиков погиб водитель грузовика марки Isuzu.

По предварительным данным, в ходе инцидента грузовик Hyundai Porter наехал на грузовик Isuzu.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются всеп обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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