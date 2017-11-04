Мирная жительница получила ранение в ДНР в результате обстрела ВСУ

Донецк, , 08:24 — REGNUM В результате обстрела поселка Трудовские на территории Донецкой Народной Республики (пригород столицы ДНР — Донецка) со стороны украинских силовиков ранение получила одна мирная жительница. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Сообщается, что обстрел поселка Трудовские, находящегося в Петровском районе Донецка, был произведен со стороны Марьинки, которая находится под контролем Вооружённы сил Украины.

В результате обстрела пулевое ранение получила мирная жительница.

Напомним, 18 октября в результатет обстрела ВСУ в ДНР ранение получилил два мирных жителя.