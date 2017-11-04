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У берегов Италии за сутки погибли 23 беженца

Происшествия

С начала 2017 года в Италию по морю добрались не менее 111 тыс. беженцев

Рим, 4 ноября 2017, 01:52 — REGNUM  Береговая охрана Италии сообщила об итогах спасательных операций в Средиземном море, проведенных за сутки 3 октября, передает Reuters.

Согласно сообщению береговой охраны, результатами «тяжелого дня в центральном средиземноморье» стали 764 спасенных беженцев и 23 погибших.

Напомним, днем ранее в ходе восьми операций береговой охраны Италии были задержаны судна с 900 беженцами на борту, а также были обнаружены семь тел погибших мигрантов.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года из Ливии в Италию по морю добрались не менее 111 тыс. беженцев.

Службе береговой охраны Ливии за тот же срок удалось предотвратить транспортировку около 18 тыс. нелегальных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Средиземном море снова погибли мигранты — береговая охрана Италии

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