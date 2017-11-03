ФСБ сообщила о попытке ввоза с Украины партии свинины, заражённой чумой

Москва, , 22:59 — REGNUM Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресекли попытку ввоза с территории Украины более 800 килограммов свинины неизвестного происхождения, заражённой африканской чумой. Об этом 3 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, опасный груз был обнаружен 31 октября в багажнике автомобиля, направлявшегося с территории Сумской области Украины в Суземский район Брянской области.

В ходе досмотра было установлено, что водитель автомобиля не имел никаких сопроводительных документов на груз.

Мужчина заявил, что свинину ему предложили перевезти через границу знакомые на Украине, с тем чтобы продать её на территории России.

Позднее экспертиза, проведённая Брянской межобластной ветеринарной лабораторией, показала наличие в мясе вируса африканской чумы свиней.

Как ранее передавало ИА REGNUM, на Украине сразу несколько областей столкнулись с вирусом АЧС. Очаги вируса зафиксированы в Закарпатской, Ровенской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, при этом заболевание продолжает распространяться.

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