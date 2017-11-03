Ростехнадзор выявлял нарушения в Пушкинском музее, где произошёл пожар

Москва, , 19:57 — REGNUM Инспекторы Ростехнадзора выявляли грубые нарушения противопожарной безопасности в Музее личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москвы, где 3 ноября произошёл пожар, передаёт Life.

По информации агентства, в сентябре инспекторами Ростехнадзора был зафиксирован целый ряд нарушений в музейном комплексе, и администрации учреждения было предписано устранить их до 1 декабря 2017 года.

В частности, как сообщается, ревизоры установили, что строителями не был установлен четырёхметровый экран для защиты фасада здания от повреждений, который изначально был предусмотрен проектной документацией.

Кроме этого, вскрылись проблемы с изоляцией электропроводки, а в местах, где строители проводили электросварочные работы, не оказалось огнетушителей. На стройплощадке рядом со зданием музея инспекторами были обнаружены различные горючие стройматериалы и пропановые баллоны без предохранительных колпаков на горловине.

Как передавало ИА REGNUM, днём 3 ноября в здании музея, расположенном по адресу улица Волхонка, дом №10, произошло возгорание кровли. Огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 30 человек. В течение часа пожар удалось потушить. Ни люди, ни хранившиеся в здании экспонаты не пострадали.

Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются. По предварительным выводам экспертов пожарно-технической лаборатории столичного управления МЧС России, к возгоранию утеплителя и стекловаты могло привести короткое замыкание в электропроводке, которое, в свою очередь, произошло из-за технологических нарушений изоляции кабелей.

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