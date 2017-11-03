Белый дом в Вашингтоне временно закрыт из-за «подозрительной активности»

Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Секретная служба Белого дома временно перекрыла доступ на территорию резиденции президента США в Вашингтоне из-за «подозрительной активности», передаёт NBC News.

По информации телеканала, Белый дом в настоящее время закрыт на вход и на выход.

Сообщается, что сотрудниками Секретной службы задержан один человек, однако каких-либо подробностей не приводится. Неизвестно также, находится ли в своей резиденции президент США Дональд Трамп.

Отметим, что инциденты, связанные с несанкционированным проникновением на территории Белого дома в Вашингтоне, происходят регулярно. Так, в сентябре полицией был задержан мужчина, перебросивший предметы через ограду резиденции.

Весной 2017 года из-за подобных случаев по инициативе Секретной службы было решено расширить периметр безопасности вокруг Белого дома.

В результате увеличения буферной зоны для местных жителей и туристов стала недоступной территория вдоль забора с южной стороны Белого дома, вплоть до «Эллипса» — места, где традиционно устанавливается главная рождественская ель страны.