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Потерпевший по делу депутата Рудникова — глава калининградского главка СКР

Происшествия

Обвинение просит суд оставить предполагаемого вымогателя под стражей до 1 января 2018 года

Калининград, 3 ноября 2017, 17:39 — REGNUM  Потерпевшим по громкому делу о вымогательстве является руководитель Управления Следственного комитета РФ по Калининградской области генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденёв. Такая информация сегодня, 3 ноября, прозвучала на заседании суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения подозреваемому в этом уголовном преступлении — депутату Калининградской областной Думы Игорю Рудникову.

По версии следствия, Рудников требовал от Леденёва 50 тыс. долларов за отказ публиковать на генерала компромат (депутат возглавляет городской еженедельник «Новые колёса»). Ранее в газете публиковалась информация о том, что Леденёв проживает якобы в «особняке на берегу Верхнего озера в центре Калининграда».

Обвинение просит суд оставить Рудникова под стражей до 1 января 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что депутат Игорь Рудников был задержан накануне оперативниками регионального управления ФСБ. Вместе с ним задержан бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, которого следствие считает посредником во взятке.

Виктор Леденёв возглавил калининградское управление СКР в 2013 году. До этого он руководил республиканские ведомством в Чечне.

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