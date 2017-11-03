Члены движения «Артподготовка» задержаны ФСБ за подготовку поджогов

Москва, , 16:58 — REGNUM Сотрудниками ФСБ задержаны члены незарегистрированного движения «Артподготовка», готовившие в Москве поджоги административных зданий на 4 и 5 ноября, сообщает 3 ноября Центр общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что задержанные планировали осуществить ряд поджогов и нападений на сотрудников полиции чтобы спровоцировать массовые беспорядки. У задержанных было изъято 15 бутылок с зажигательной смесью. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на террористический акт».

Кроме того, при помощи региональных управлений МВД деятельность других ячеек этого незарегистрированного движения пресечена в Саратове, Красноярске, Краснодаре, Казани и Самаре. В интересах расследования личные данные задержанных не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, незарегистрированное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были организованы в России Вячеславом Мальцевым для осуществления, по его словам, «революции». В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», после чего он уехал за границу и уже оттуда продолжил через интернет пропагандировать экстремистские действия.

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