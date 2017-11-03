Пожар в Пушкинском музее в Москве ликвидирован

Москва, , 16:33 — REGNUM Пожарным удалось ликвидировать возгорание на крыше здание Музея личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина в центре Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Сообщение о пожаре в доме №10 по улица Волхонка поступило сегодня в 14:51 мск.

Прибывшие на место пожарные установили, что на крыше здания произошло возгорание обрешетника кровли. Площадь, охваченная огнём, составила 40 квадратных метров.

Сотрудниками МЧС из здания были эвакуированы 30 человек.

В течение часа пожар удалось локализовать. «В 16:00 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован», — сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

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