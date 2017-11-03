Пятница, 3 Ноября 2017 года
16:56:21 МСК

В Узбекистане экс-руководители онкоцентра подозреваются в мошенничестве

Происшествия

Обвиняемые похитили из онкологического центра более 504 млн сумов (3,66 млн рублей)

Ташкент, 3 ноября 2017, 15:44 — REGNUM  Шайхантахурский районный суд Ташкента рассматривает уголовное дело в отношении бывших руководителей Республиканского онкологического научного центра (РОНЦ) при министерстве здравоохранения Узбекистана, обвиняемых в мошенничестве, сообщает 3 ноября «Газета.uz».

Уголовные дела были возбуждены в отношении бывшего директора центра, а также главного бухгалтера и директора финансово-экономического управления.

По данным следствия, обвиняемые похитили из онкоцентра более 504 млн сумов (3,66 млн рублей). Кроме того, они вносили ложные сведения в документацию, занижали прибыль учреждения и завышали расходы на 802 млн сумов.

Уголовное дело было возбуждено 21 апреля сразу по четырем статьям Уголовного кодекса страны: хищение путем присвоений или растраты; злоупотребление властью или должностными полномочиями; нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины и должностной подлог.

Расследование проводилось прокуратурой Ташкента, предварительное следствие было завершено 30 августа и было направлено в Шайхантахурский районный суд для рассмотрения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить