В Узбекистане экс-руководители онкоцентра подозреваются в мошенничестве

Ташкент, , 15:44 — REGNUM Шайхантахурский районный суд Ташкента рассматривает уголовное дело в отношении бывших руководителей Республиканского онкологического научного центра (РОНЦ) при министерстве здравоохранения Узбекистана, обвиняемых в мошенничестве, сообщает 3 ноября «Газета.uz».

Уголовные дела были возбуждены в отношении бывшего директора центра, а также главного бухгалтера и директора финансово-экономического управления.

По данным следствия, обвиняемые похитили из онкоцентра более 504 млн сумов (3,66 млн рублей). Кроме того, они вносили ложные сведения в документацию, занижали прибыль учреждения и завышали расходы на 802 млн сумов.

Уголовное дело было возбуждено 21 апреля сразу по четырем статьям Уголовного кодекса страны: хищение путем присвоений или растраты; злоупотребление властью или должностными полномочиями; нарушение бюджетной и сметно-штатной дисциплины и должностной подлог.

Расследование проводилось прокуратурой Ташкента, предварительное следствие было завершено 30 августа и было направлено в Шайхантахурский районный суд для рассмотрения.