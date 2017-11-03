В центре Москвы горит кровля музея

Москва, , 15:30 — REGNUM В центре Москвы загорелась кровля музея личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

ЧП произошло в пятницу, 3 ноября, на улице Волхонка, дом 10.

«Загорелась кровля, — сказал источник. — Идет густой черный дым».

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят эвакуацию из двухэтажного здания музея.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

Причины ЧП пока неизвестны.

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