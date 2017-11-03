В центре Москвы горит кровля музея

Москва, 3 ноября 2017, 15:30 — REGNUM В центре Москвы загорелась кровля музея личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
ЧП произошло в пятницу, 3 ноября, на улице Волхонка, дом 10.
«Загорелась кровля, — сказал источник. — Идет густой черный дым».
В настоящее время сотрудники специальных служб проводят эвакуацию из двухэтажного здания музея.
Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
Причины ЧП пока неизвестны.
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