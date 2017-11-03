Пятница, 3 Ноября 2017 года
15:25:22 МСК

ФСБ объявила о предотвращении экстремистских акций в России

Происшествия

В настоящее время сотрудники спецслужб решают вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела

Москва, 3 ноября 2017, 15:07 — REGNUM  Участников движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших поджоги административных зданий и нападения на полицейских, задержали в московском регионе. Об этом сообщили в пятницу, 3 ноября, в Центре общественных связей ФСБ России.

«В московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшей совершить 4—5 ноября резонансные экстремистские акции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у задержанных, которые планировали спровоцировать массовые беспорядки, было изъято 15 бутылок с зажигательной смесью.

В настоящее время сотрудники спецслужб решают вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (УК) РФ («Террористический акт»).

В ФСБ также добавили, что деятельность ячеек «Артподготовки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресечена в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Читайте также: Суд признал организацию Вячеслава Мальцева экстремистской

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить