ФСБ объявила о предотвращении экстремистских акций в России

Москва, , 15:07 — REGNUM Участников движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших поджоги административных зданий и нападения на полицейских, задержали в московском регионе. Об этом сообщили в пятницу, 3 ноября, в Центре общественных связей ФСБ России.

«В московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшей совершить 4—5 ноября резонансные экстремистские акции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у задержанных, которые планировали спровоцировать массовые беспорядки, было изъято 15 бутылок с зажигательной смесью.

В настоящее время сотрудники спецслужб решают вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (УК) РФ («Террористический акт»).

В ФСБ также добавили, что деятельность ячеек «Артподготовки» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресечена в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

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