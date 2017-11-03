Адвокат приговорен к четырем годам колонии за избиение подростка

Нижневартовск, Югра, , 15:06 — REGNUM В Нефтеюганске адвокат приговорен к четырем годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений подростку, сообщили 3 ноября в пресс-службе СУ СК России по Югре.

Судом и следствием установлено, что 27 декабря 2014 года подсудимый и его супруга стали свидетелями использования двумя подростками петард. Взрыв пиротехники напугал женщину, что вызвало агрессивную реакцию адвоката. Он подбежал к подростку и нанес ему несколько ударов ногами в область головы и тела. В результате молодой человек получил перелом ребер.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что помимо телесных повреждений подросток получил психологическую травму.

Адвокат был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

В ходе следствия подсудимый отказался признать свою вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.