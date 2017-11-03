Израиль готов помочь друзам на сирийской стороне Голанских высот

Дамаск, , 15:01 — REGNUM

Израиль готов защитить друзов, проживающих в селении Хадер в сирийской части Голанских высот, заявил 3 ноября израильские военные, сообщает Reuters.

С таким заявлением израильские военные выступили, после того как друзское селение Хадер было совершено нападение, в том числе с использованием террориста-смертника.

«Армия обороны Израиля подготовлена и готова оказать поддержку жителям деревни и предотвратить разрушения или захват селения Хадер из-за приверженности друзскому населению», — заявили они.

Тель-Авив и прежде указывал на возможность оказания помощи селению, расположенному на сирийской стороне Голанских высот.

Напомним, по данным сирийских СМИ, боевики из «Фронта ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили в этом населенном пункте теракт, в ходекоторого в действие было приведено заложенное в автомобиле взрывное устройство. В результате теракт погибло по меньшей мере девять человек, более 20 получили ранения.

За терактом последовало нападение исламистов.

Читайте ранее в этом сюжете: В сирийском селении на Голанских высотах совершен теракт