В Нижегородской области ребенок умер из-за некомпетентности врачей

Нижний Новгород, , 14:29 — REGNUM В Нижегородской области 3-летний ребенок умер из-за некомпетентности врачей. Ему был поставлен неверный диагноз и назначено лечение, несоответствующее заболеванию лечение.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, разбирательство заняло более двух лет. Ребенок поступил в инфекционное отделение районной больницы города Бор в сентябре 2015 года. Осмотрев пациента, врач-инфекционист поставил диагноз ОРВИ и назначено терапевтическое лечение. Несмотря на проводимое лечение, лихорадка у ребенка не проходила, его состояние не улучшалось.

Через две недели родители самостоятельно привезли мальчика детскую областную больницу, где ребенку установлен иной диагноз — болезнь Кавасаки. На следующий день ребенок был переведен в реанимационное отделение. Несмотря на проводимое лечение, он скончался 3 октября 2015 года.

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По мнению следователей, врач-инфекционист в районной больнице не предприняла меры к своевременному назначению инструментальных методов обследования, диагностированию и к своевременному правильному лечению болезни Кавасаки, а проводимые ею лечебные мероприятия были не эффективны.

В отношении врача было возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

В ходе предварительного расследования уголовного дела был проведен комплекс судебно-медицинских экспертиз с участием специалистов ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России».

Сама обвиняемая свое отношение к предъявленному обвинению высказать отказалась. Из центральной районной больницы она была уволена. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года в Нижегородской области решением суда от наказания были освобождены двое врачей, по вине которых одному из пациентов 1,5 года не могли поставить правильные диагноз и назначить необходимое лечение. Вместо имеющегося у мужчины туберкулеза, его лечили от бронхита. В результате мужчина умер.

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После его смерти пациента было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходили главный врач МУ «Горбатовская городская больница» и заведующий рентгенологическим отделением поликлиники МУЗ «Ворсменская городская больница».

Приговором суда виновным было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Однако оба они сразу же были освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности.