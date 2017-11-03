В Воронеже арестован мужчина, продававший наркотики за биткоины

Воронеж, , 14:14 — REGNUM Полиция заключила под стражу жителя Воронежа, который с 2016 по 2017 год продавал наркотики за цифровую валюту биткоин, сообщили 3 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полицией установлено, что 35-летний житель Воронежа получил доход в виде цифровой валюты от продаж наркотических средств. Для легализации полученных средств мужчина обменял биткоины на рубли и перевел деньги на счета, принадлежащие ему и его знакомым.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в Греции задержан гражданин России, который подозревается в отмывании денежных средств с помощью биткоина.

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Напомним, биткоин не регулируется ни одним национальным банком. Криптовалюта зачастую используется для легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков и других запрещенных товаров.

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