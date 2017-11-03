В сирийском селении на Голанских высотах совершен теракт

Дамаск, , 13:58 — REGNUM По меньшей мере девять человек погибло 3 ноября в результате теракта смертника в одном из населенных пунктов на Голанских высотах, сообщает Agence France-Press.

По данным местных СМИ, теракт совершил смертник, приведший в действие заложенную в автомобиль взрывчатку на въезде в деревню Хадер. Селение расположено поблизости от линии, разделяющую подконтрольные Сирии и Израилю территории.

«Террорист-смертник из «Фронта ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привел в действие заложенную в автомобиле взрывчатку посреди домов мирных жителей на окраине Хадера, в результате чего погибло девять, человек по меньшей мере 23 получили ранения», — сообщает агентство САНА.

«После террористической атаки радикальная группировка осуществила нападение на Хадер, между подразделениями армии и Народного ополчения начались боевые столкновения», — также сообщили сирийские СМИ.

В селении Хадер, расположенном в провинции Эль-Кунейтра, проживает по большей части друзское население. Населенный пункт неоднократно подвергался нападения со стороны тех или иных радикальных или оппозиционных группировок.

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