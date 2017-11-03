Пятница, 3 Ноября 2017 года
15:26:25 МСК

В США неизвестные украли более 300 iPhone X

Происшествия

Происшествие произошло за два дня до старта продаж

Сан-Франциско, США, 3 ноября 2017, 13:55 — REGNUM  В Сан-Франциско трое мужчин украли 313 смартфонов iPhone X из автомобиля службы доставки UPS, сообщает 2 ноября сайт CNET.

Водитель транспортной службы заблокировал грузовой отсек после парковки возле торгового центра в юго-западном районе Лейксайд в Сан-Франциско. Спустя некоторое время дворник заметил, как подозрительные лица выгружают коробки из грузовика UPS в фургон и сфотографировал происшествие.

Кража произошла за два дня до старта продаж нового смартфона. Виновные пока не найдены.

Общая стоимость украденного товара оценивается более чем в $370 тыс. Продажи iPhone X стартовали 3 ноября в 55 странах мира, в том числе в России. Минимальная стоимость устройства в магазинах США составляет $999 за штуку.

На покупателях, сделавших предварительный заказ, кража не отразится. Все они получат свои телефоны вовремя.

Читайте также: В России начались продажи iPhone X

Как сообщало ИА REGNUM, в 3 ноября 8 часов утра в Москве стартовали продажи нового смартфона iPhone X. Очередь на приобретение телефонов в Москве начала выстраиваться за трое суток. Некоторые находчивые «покупатели» стали продавать места в очереди. Минимальная стоимость гаджета в российских магазинах составляет 79 990 рублей.

Читайте также: Старт продаж iPhone X: в центре Москвы ограничили движение из-за очереди

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве стартовали продажи iPhone X: студенты мёрзнут, но ждут

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить