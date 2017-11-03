В США неизвестные украли более 300 iPhone X

Сан-Франциско, США, , 13:55 — REGNUM В Сан-Франциско трое мужчин украли 313 смартфонов iPhone X из автомобиля службы доставки UPS, сообщает 2 ноября сайт CNET.

Водитель транспортной службы заблокировал грузовой отсек после парковки возле торгового центра в юго-западном районе Лейксайд в Сан-Франциско. Спустя некоторое время дворник заметил, как подозрительные лица выгружают коробки из грузовика UPS в фургон и сфотографировал происшествие.

Кража произошла за два дня до старта продаж нового смартфона. Виновные пока не найдены.

Общая стоимость украденного товара оценивается более чем в $370 тыс. Продажи iPhone X стартовали 3 ноября в 55 странах мира, в том числе в России. Минимальная стоимость устройства в магазинах США составляет $999 за штуку.

На покупателях, сделавших предварительный заказ, кража не отразится. Все они получат свои телефоны вовремя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 3 ноября 8 часов утра в Москве стартовали продажи нового смартфона iPhone X. Очередь на приобретение телефонов в Москве начала выстраиваться за трое суток. Некоторые находчивые «покупатели» стали продавать места в очереди. Минимальная стоимость гаджета в российских магазинах составляет 79 990 рублей.

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