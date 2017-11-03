Угроза обрушения: в Прикамье экстренно эвакуируют жильцов новостроек

Лысьва, Пермский край, , 13:35 — REGNUM В городе Лысьва Пермского края из трёх домов оперативно расселяют жильцов. В общей сложности эвакуации подлежит примерно 77 семей. Причиной экстренного расссления стала угроза обрушения, сообщают местные СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», людей размещают в окрестные дома отдыха в режиме чрезвычайно ситуации. Стоит отметить, все дома, откуда эвакуируют жителей, построены под руководством экс-градоначальника. В настоящее время он обвиняется в превышении полномочий и является фигурантом уголовного дела. По версии следственных органов, экс-чиновник, зная о несоответствии новостроек требованиям безопасности, завизировал разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Примечательно, что три дома по ул. Орджоникидзе и Мира построены в 2014 году и предназначены для граждан-переселенцев из аварийного жилья. По данным силовиков, здания построены с дефектами, что создаёт угрозу обрушения. Пребывание в таких домах опасно. Между тем, на строительство высоток было выделено 66 млн рублей из бюджетов разных уровней. Наряду с бывшим главой Лысьвенского городского округа по делу проходит и застройщик.

Жильцы утверждают, что через год после заселения в квартирах образовались трещины, впоследствии распространившиеся по всему дому. Вечером 2 ноября 2017 года сотрудники МЧС сообщили жильцам, что дом признан аварийным, а людям необходимо собрать вещи, деньги, продукты и пожить у знакомых или родственников до тех пор, пока не будет предоставлено временное место для проживания, сообщает портал permnews.ru.