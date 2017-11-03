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В Черном море обнаружены тела двух моряков с турецкого грузового судна

Происшествия

Поисковая операция продолжается

Стамбул, Турция, 3 ноября 2017, 13:19 — REGNUM  Тела двух моряков, находившихся на борту затонувшего 1 ноября в Черном море турецкого грузового судна, обнаужены в ходе поисковой операции, сообщает Anadolu.

Такая информация поступила 3 ноября от командования береговой охраны Турции.

Напомним, на борту грузового судна Bilal Bal находилось десять членов экипажа, когда оно затонуло приблизительно в 13 км от побережья Стамбула.

Судно перевозило чугун из порта Мармара в провинцию Бурса. Операция по поиску оставшихся членов экипажа продолжается.

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Происшествия на воде
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