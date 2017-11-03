Причиной убийства Окуевой мог стать денежный спор

Киев, , 13:12 — REGNUM Конфликт из-за денег чеченской диаспоры мог стать причиной нападения на командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его супругу Амину Окуеву. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник.

По его словам, нападение на супругов совершили бывшие бойцы батальона имени Джохара Дудаева из-за спора о распределении финансов.

«Батальону серьезно помогали чеченские общины из США, Европы и Турции. Финансовая помощь была довольно серьезной — было собрано более $3 млн, — сообщил источник. — От Осмаева потребовали в жесткой форме отчет за потраченные деньги».

Отмечается, что некий Артур Курмакаев от лица чеченской общины Европы потребовал у Осмаева либо вернуть деньги, либо отчитаться за расходы.

Напомним, покушение на Осмаева и Окуеву произошло 30 октября. Автомобиль, в котором ехали супруги, обстреляли на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха. Одна из пуль попала в голову Окуевой, в результате чего она погибла. Осмаев получил легкое ранение.

После покушения полиция Украины объявила план-перехват на территории Киевской области и нескольких соседних регионов, но преступников пока не поймали.

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