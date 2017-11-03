ДНР и ЛНР 41 раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ

Донецк, , 12:58 — REGNUM За прошедшие сутки, 2 ноября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 33 раза, сообщают 3 ноября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Калиново, Сокольники, Веселогоровка, Пришиб, Знаменка, Логвиново.

Читайте также: Захарченко: Если к власти в Киеве придут вменяемые люди — война закончится

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 33 раза. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

По данным Украины, один солдат ВСУ был ранен. Штаб «АТО» зафиксировал 16 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Лебединского.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Крымского, Луганского, Каменки, Бытовки, Авдеевки, Зайцево.

Напомним, украинские войска регулярно обстреливают ДНР и ЛНР, нарушая условия Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта. При этом украинские националисты открыто заявляют, что Украина будет решать конфликт в Донбассе только силовым методом.

Читайте ранее в этом сюжете: Киевские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР и ЛНР