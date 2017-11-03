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В Москве племянник до смерти избил своего дядю

Происшествия

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения

Москва, 3 ноября 2017, 12:41 — REGNUM  На севере Москвы племянник в ходе ссоры до смерти избил своего дядю. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

В ходе распития спиртных напитков между 37-летним и 60-летним мужчинами завязалась драка.

«Молодой человек нанес своему родственнику множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении.

Мужчина скончался в машине скорой помощи от полученных телесных повреждений. Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчину сильно избил 1,5-месячную дочь за постоянный плач. Мужчина не является биологическим отцом девочки, однако по договоренности с матерью был записан в свидетельстве о рождении. Воспитанием ребенка он занимался самостоятельно.

В состоянии алкогольного опьянения он не смог успокоить плачущего ребенка, в итоге нанес девочке по меньшей мере пять ударов по голове и телу, причинив её здоровью тяжкий вред. Мужчину получил пять лет лишения свободы.

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Бытовые убийства

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