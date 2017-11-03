СКР взял на контроль дело школьницы, насильно удерживаемой в Турции

Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование уголовного дела в отношении гражданина России, насильно удерживающего в Турции свою несовершеннолетнюю дочь, сообщает 3 ноября пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что 15-летняя жительница Петербурга 31 июля 2017 года уехала в Турцию к своему 40-летнему отцу для получения разрешения на оформление опекунства на бабушку. Однако мужчина отменил обратный билет для дочери, забрав у девочки телефон и документы.

С 12 октября по сегодняшний день школьница с телефона подруги отправляет бабушке сообщения с призывом о помощи. Так, подросток пишет о том, что отец насильно удерживает ее в Турции и применяет к ней физическое насилие. Кроме того, она высказывает мысли о самоубийстве, если ей откажут в помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до покушения на самоубийство»).

«Проводится работа по подготовке запроса об оказании правовой помощи на территории Турции по вопросам возвращения несовершеннолетней потерпевшей на Родину, а также экстрадиции подозреваемого», — сообщили в СК.

По данным местных СМИ, отец отправил дочь в религиозную школу, где ее заставляют носить паранджу и следовать нормам ислама. Кроме того, мужчина планирует выдать школьницу замуж и получить за нее выкуп.

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