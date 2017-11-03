В Пятигорске в автомобиле взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Пятигорск, Ставропольский край, , 11:58 — REGNUM В Пятигорске из-за взрыва газового баллона в автомобиле пострадали четыре человека. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГУМЧС по Ставропольскому краю.

Сообщение в службу поступило в 5:00 по московскому времени. При движении по улице Ермолова в легковом автомобиле ВАЗ 2114 произошел взрыв газового баллона, после чего автомобиль загорелся.

Прибывшим на место пожарным понадобилось около часа, чтобы ликвидировать возгорание.

«Пострадало четыре человека, доставлены в Пятигорскую ЦГБ. Три человека госпитализировано с ожогами различной степени», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти обнаружили тело девятилетнего мальчика, который погиб от отравления газом из дезодоранта. Рядом с ребенком нашли полиэтиленовый пакет и аэрозольный дезодорант.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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