В Северодонецке убили местного депутата

Северодонецк, Украина, , 11:41 — REGNUM Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» в Северодонецком городском совете Сергей Самарский был в ночь со 2 на 3 ноября, сообщает пресс-служба горсовета.

По сообщениям украинских СМИ, тело убитого депутата обнаружили около 01:00 3 ноября. Поиски пропавшего депутата начались после того, как в полицию обратилась его жена. По ее словам, Самарский последний раз выходил на связь в 18:00 2 ноября, потом жена не могла до него дозвониться.

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Официальный представитель Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай прокомментировала, что депутату неизвестные разбили голову, что, вероятно, и стало причиной смерти. Окончательное заключение о причине смерти будет сделано после экспертизы.

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На месте происшествия проводятся следственные мероприятия, по ст. 115 УК Украины «умышленное убийство» возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее на Украине был совершен теракт, целью которого, вероятно, был депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Депутат верховной рады сильно пострадал в результате теракта, но остался жив.

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