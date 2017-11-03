В Брянской области пожар в частном доме унес жизни трех человек

Брянск, , 10:25 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в частном доме в деревне Завод-Корецкий Брянской области, передает 3 ноября издание «Брянск Today» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Брянской области.

Ранее региональное управление МЧС распространило сообщение, в соответствии с которым тревожный сигнал о пожаре поступил в 00:40. На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-40. По прибытию было обнаружено горение дома 8×12 метров по всей площади.

«На тушение работало два ручных пожарных ствола. В 00:53 загорание локализовано, в 01:05 ликвидировано. В результате пожара есть пострадавшие», — сказано в сообщении.

В настоящий момент устанавливается причина пожара. В Управлении МЧС также предупредили об опасности при неосторожном обращении с огнем, а также о правилах пожарной безопасности и требованиях при эксплуатации электроприборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Удмуртии при пожаре в жилом доме погибли три ребенка и женщина. Их тела были обнаружены после ликвидации пожара.

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