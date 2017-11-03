Глава Россельхозбанка в Северной Осетии задержан за отмывание 45 млн рублей

Владикавказ, , 10:23 — REGNUM В Северной Осетии задержан директор филиала Россельхозбанка. Его и еще двух предпринимателей подозревают в создании организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили ИА REGNUM 3 октября в Следственном комитете по региону.

По версии следствия, руководитель банка, директор ООО «Сармат» и еще один предприниматель объединились в организованную группу для ведения фиктивных финансовых операций, с помощью которых они могли получать наличные денежные средства. Директор Россельхозбанка должен был обеспечивать беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат».

Еще один подозреваемый подыскивал клиентов-физических лиц, на их расчетные счета переводились денежные средства, которые впоследствии обналичивались. В марте-апреле 2017 года таким образом было изготовлено семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно было переведено на подконтрольных злоумышленникам лиц более 45 млн рублей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Стоит отметить, что руководство филиала Россельхозбанка в Северной Осетии уже не раз попадало в поле зрения правоохранителей. Так, год назад было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора банка, которого задержали по подозрению в коммерческом полкупе. Следствие установило, что он получил вознаграждение от одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов за предоставление кредита.

Кооператив предоставил поддельные документы на получение кредита в размере 10 млн рублей. Директору банка за заведомо неправомерные действия досталось 5,5 млн рублей. Ему представили обвинения в отмывании денежных средств, полученных преступным путем, растрате и коммерческом подкупе.

При расследовании преступления в хранилищах Россельхозбанка были выявлены фальшивые деньги из «банка приколов». Общая сумма поддельных рублей, долларов и евро составила около 20 млн рублей.