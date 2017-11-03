Уральских буддистов из общины на горе Качканар признали сектантами

Качканар, Свердловская область, , 10:15 — REGNUM На Урале обосновавшаяся на горе Качканар община буддистов признана сектантами. Соответствующее заключение сделали по запросу правительства Свердловской области специалисты «Государственного музея истории религии» города Санкт-Петербург, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты установили, что проживающая на горе Качканар община нигде официально не зарегистрирована, называющий себя «ламой» руководитель общины не проходил обряда посвящения, а количество монахов находящихся на горе постоянно не настолько велико, чтобы комплекс сооружений считался монастырём.

Документ представил на своей странице в Facebook депутат Государственной думы Андрей Альшевских. Ранее он делал запрос в правительство Свердловской области надеясь выяснить судьбу монастыря на горе Качканар. Теперь выяснилось, что по итогам экспертизы, которую специалисты представили на основании официальных ответов от Буддийской традиционной сангхи России, качканарская община не может рассматриваться как легитимная религиозная организация. Более того, земли на горе Мохнатка, которые ранее обещали качканарской общине, будут переданы религиозной организации «Путь Будды» из Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар был основан в 1995 году. Общинники установили сооружения и ступы. Как впоследствии заявлял руководитель общины, он неоднократно пытался получить участок в собственность, но безрезультатно.

После 2004 года участок на горе Качканар получил в собственность ЕВРАЗ-Холдинг для разработки железо-магниевой руды, которые должен начать Качканарский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Выяснилось, что монастырь находится на территории в периметре разработок, которые не могут быть начаты до тех пор, пока там находятся люди.

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В 2014 году суд постановил освободить самовольно занятые земли, однако общинники отказались это сделать. После того как решение суда вступило в законную силу «выселением» общинников занялись судебные приставы.

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Отметим, что за монастырь вступилась часть общественности, музыкант Борис Гребенщиков, а региональном центре развития туризма постройки буддистской общины признали уникальными объектами Свердловской области. Сами постройки монастыря являются единственными сооружениями такого рода на Урале.

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Добавим, что представители промышленного холдинга, власти Качканара и свердловской области долгое время вели переговоры с руководителем общины и даже предлагали ему самостоятельно переехать на соседнюю гору Мохнатку, пообещав помощь, но результата так и не было достигнуто.

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