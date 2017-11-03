На юге Турции в спецоперации против РПК погиб полицейский

Диярбакыр, Турция, , 10:11 — REGNUM

Сотрудник правоохранительных органов Турции стал 3 ноября жертвой боевого столкновения с членами Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны, в провинции Диярбакыр, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от местных властей. По их данным, в результате стычки, произошедшей в ходе операции против членов группировки, ранения также получили девять полицейских.

«Столкновение началось, после того как силы безопасности вошли в дом для задержания члена РПК», — добавили в администрации губернатора провинции.

Также сообщается об одном ликвидированном члене РПК.

Напомним, РПК, признанная в Турции, США и ЕС террористической организацией, на протяжении трех десятилетий ведетвооруженную борьбу против официальной Анкары. Обострение ситуации произошло в 2015 году, после срыва достигнутого ранее соглашения о прекращении огня.