Найдены и описаны все ценности экс-полицейского Захарченко

Москва, , 10:14 — REGNUM Миллиарды бывшего сотрудника антикоррупционного ведомства МВД России Дмитрия Захарченко полностью найдены и описаны следователями, сообщает 3 ноября ТАСС.

Следователи обнаружили и описали все ценности подозреваемого в коррупции экс-полицейского.

«В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма», — поделился с журналистами источник в правоохранительных органах.

Он также добавил, что деньги были обнаружены в рабочем кабинете, в автомобиле подозреваемого, а также в двух его квартирах, превращенных в хранилище дензнаков.

«В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей. Ещё в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней — почти 19,5 млн рублей, €600 тыс и $20 тыс», — рассказал журналистам собеседник.

В автомобиле бывший борец с коррупцией возил более 13 млн руб, около $170 тыс, и €5 тыс.

«В служебном кабинете он хранил практически ничтожную для себя сумму — около 93 тыс. рублей», — сообщил источник.

Кроме того, более $16 млн были обнаружены на счетах знакомой Захарченко. Никаких документов, способных подтвердить легальность источников дохода, у самого Захарченко, его родственников и сожительницы нет.

Читайте также: Суд оставил под арестом бывшего полковника МВД Захарченко

Напомним, в 2016 году полиция совместно с ФСБ изъяла у сотрудника антикоррупционного ведомства МВД России Дмитрия Захарченко денежные средства в различной валюте на общую сумму порядка 8,5 млрд рублей. Позже Захарченко заявил, что квартира, в которой были найдены деньги, принадлежит его сестре.

Подозреваемого обвинили по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).