Пятница, 3 Ноября 2017 года
10:52:44 МСК

Найдены и описаны все ценности экс-полицейского Захарченко

Происшествия

Деньги были обнаружены в рабочем кабинете, в автомобиле подозреваемого, а также в двух его квартирах, превращенных в хранилище дензнаков

Москва, 3 ноября 2017, 10:14 — REGNUM  Миллиарды бывшего сотрудника антикоррупционного ведомства МВД России Дмитрия Захарченко полностью найдены и описаны следователями, сообщает 3 ноября ТАСС.

Следователи обнаружили и описали все ценности подозреваемого в коррупции экс-полицейского.

«В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма», — поделился с журналистами источник в правоохранительных органах.

Он также добавил, что деньги были обнаружены в рабочем кабинете, в автомобиле подозреваемого, а также в двух его квартирах, превращенных в хранилище дензнаков.

«В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей. Ещё в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней — почти 19,5 млн рублей, €600 тыс и $20 тыс», — рассказал журналистам собеседник.

В автомобиле бывший борец с коррупцией возил более 13 млн руб, около $170 тыс, и €5 тыс.

«В служебном кабинете он хранил практически ничтожную для себя сумму — около 93 тыс. рублей», — сообщил источник.

Кроме того, более $16 млн были обнаружены на счетах знакомой Захарченко. Никаких документов, способных подтвердить легальность источников дохода, у самого Захарченко, его родственников и сожительницы нет.

Читайте также: Суд оставил под арестом бывшего полковника МВД Захарченко

Напомним, в 2016 году полиция совместно с ФСБ изъяла у сотрудника антикоррупционного ведомства МВД России Дмитрия Захарченко денежные средства в различной валюте на общую сумму порядка 8,5 млрд рублей. Позже Захарченко заявил, что квартира, в которой были найдены деньги, принадлежит его сестре.

Подозреваемого обвинили по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Захарченко

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить