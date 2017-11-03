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В Ярославле в крупном торговом центре произошел пожар

Происшествия

Загорелось вегетарианское кафе

В Ярославле в крупном торговом центре произошел пожар
Иллюстрация: 76.mchs.gov.ru
Пожар в Ярославле

Ярославль, 3 ноября 2017, 10:07 — REGNUM  В центре Ярославля возник пожар в торговом центре «Аура». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

В 23 часа 20 минут 02 ноября на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в ТЦ «Аура». Поскольку пожар возник в крупном торговом центре, то на место выело 15 единиц техники и 58 пожарных.

«К открытию готовилось веганское кафе. Там подключили кухонную плиту, но рабочие про это забыли и стали складывать на нее строительные материалы. Они и загорелись», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба МЧС Вера Павлова.

Через пять минут после звонка пожар был локализован, а еще через три — полностью ликвидирован. В результате пожара пострадавших нет.

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Пожары в учреждениях торговли

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