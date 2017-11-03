Мужчина, «отомстивший» соседу за смерть дочери, осужден в Красноярске

Красноярск, , 09:55 — REGNUM Федеральный суд Октябрьского района Красноярска вынес приговор 58-летнему местному жителю, который подозревался в убийстве своего соседа. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным ведомства, мужчина вместе с дочерью проживал в секционной квартире в Октябрьском районе. В апреле 2017 года девушка заперлась в ванной и не открывала дверь. Когда дверь выломали, девушку обнаружили в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Через несколько минут она скончалась.

«В этот же день, (мужчина) узнав о том, что наркотическое средство дочери якобы продал сосед из комнаты напротив, взял нож и убил предполагаемого наркосбытчика, — говорится в сообщении. — (…) Отца, потерявшего дочь, задержали за убийство соседа».

Отмечается, что суд первой инстанции с учетом фактических обстоятельств дела усмотрел возможность назначения осужденному наказания с применением ст. 64 УК РФ — ниже низшего предела, определив обвиняемому 3 года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.