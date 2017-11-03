Япония: подземные толчки сотрясли Хоккайдо

Токио, , 09:20 — REGNUM В Тихом океане, недалеко от японского острова Хоккайдо, произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла, сообщает 3 ноября национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что эпицентр находился в океане, на глубине около 60 километров, сила подземных толчков составила по международной шкале 5,1 балла.

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Данных по пострадавшим из трех японских префектур, ощутивших на себе удары стихии, в настоящее время пока нет.

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Напомним, национальное метеорологическое управление Японии в начале октября 2017 года информировало о землетрясении магнитудой 5,9 баллов, зарегистрированном в море у берегов японской префектуры Фукусима, а перед этим, в конце сентября, сильные подземные толчки магнитудой 6,1 были отмечены у восточного побережья крупнейшего японского острова Хонсю.