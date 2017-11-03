Пятница, 3 Ноября 2017 года
09:21:22 МСК

В Красноярском крае в результате ДТП пострадали трое детей

Происшествия

Авария произошла в пятницу, 3 ноября, на трассе под поселком Балахта

Красноярск, 3 ноября 2017, 08:22 — REGNUM  На юге Красноярского края попал в ДТП микроавтобус Toyota, следовавший из Тувы в Красноярск. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Авария произошла в пятницу, 3 ноября, на трассе под поселком Балахта.

«В салоне частного микроавтобуса находились 8 человек, — сказал Юрченко. — В результате ДТП пострадали трое детей, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ДТП, выясняют причины произошедшего.

Читайте также: В Омске перевернулась маршрутка с пассажирами

А также: В Перми попал в ДТП маршрутный автобус

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить