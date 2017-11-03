В Красноярском крае в результате ДТП пострадали трое детей

Красноярск, , 08:22 — REGNUM На юге Красноярского края попал в ДТП микроавтобус Toyota, следовавший из Тувы в Красноярск. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Авария произошла в пятницу, 3 ноября, на трассе под поселком Балахта.

«В салоне частного микроавтобуса находились 8 человек, — сказал Юрченко. — В результате ДТП пострадали трое детей, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ДТП, выясняют причины произошедшего.

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