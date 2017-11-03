ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 07:41 — REGNUM Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters.

Члены ИГ заявили, что «нападавший является одним из воинов халифата».

О своей принадлежности к группировке исполнитель теракта, выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, написал в записке, которую оставил в машине. Он также хотел перед совершением атаки вывесить флаги ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пикапе, однако не стал этого делать, чтобы «не привлекать к себе лишнего внимания преждевременно».

Кроме того, следователи ФБР нашли в мобильном телефоне Саипова порядка 90 видеозаписей и около 3,8 тыс. фотографий, связанных с пропагандой терроризма, в частности, записями казней, совершенных боевиками.

Напомним, теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на толпу людей на велодорожке, после чего врезался в школьный автобус. В результате инцидента погибли 8 человек, еще 12 — пострадали.

Позже стало известно, что теракт совершил 29-летний Сайфулло Саипов. Полицейские ранили его в живот, после чего Саипова госпитализировали. Ему предъявили обвинения в теракте, нападавшему грозит смертная казнь либо пожизненное заключение.

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