Взрыв в ночном клубе Швеции: причинен значительный ущерб

Стокгольм, 3 ноября 2017, 05:52 — REGNUM Взрыв прогремел в ночном клубе Babel в городе Мальмё (Швеция) 3 ноября, пишет газета The Daily Star.
Количество пострадавших не приводится. Известно лишь, что причинен значительный материальный ущерб.
Двери клуба сорвало с петель, передает телеканал SVT.
На место ЧП прибыли взрывотехники, полиция. Близлежащая территория оцеплена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый взрыв в клубе Babel в Мальме. Так, 10 октября 2016 года сработало взрывное устройство, подложенное рядом с входной дверью.
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