Взрыв в ночном клубе Швеции: причинен значительный ущерб

Стокгольм, , 05:52 — REGNUM Взрыв прогремел в ночном клубе Babel в городе Мальмё (Швеция) 3 ноября, пишет газета The Daily Star.

Количество пострадавших не приводится. Известно лишь, что причинен значительный материальный ущерб.

Двери клуба сорвало с петель, передает телеканал SVT.

На место ЧП прибыли взрывотехники, полиция. Близлежащая территория оцеплена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый взрыв в клубе Babel в Мальме. Так, 10 октября 2016 года сработало взрывное устройство, подложенное рядом с входной дверью.

Читайте подробнее: Рядом с ночным клубом в шведском Мальмё прогремел взрыв

Читайте ранее в этом сюжете: В торговом центре Лондона распылили токсичное вещество