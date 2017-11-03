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Взрыв в ночном клубе Швеции: причинен значительный ущерб

Происшествия

Территория ночного клуба оцеплена

Стокгольм, 3 ноября 2017, 05:52 — REGNUM  Взрыв прогремел в ночном клубе Babel в городе Мальмё (Швеция) 3 ноября, пишет газета The Daily Star.

Количество пострадавших не приводится. Известно лишь, что причинен значительный материальный ущерб.

Двери клуба сорвало с петель, передает телеканал SVT.

На место ЧП прибыли взрывотехники, полиция. Близлежащая территория оцеплена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый взрыв в клубе Babel в Мальме. Так, 10 октября 2016 года сработало взрывное устройство, подложенное рядом с входной дверью.

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