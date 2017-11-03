Без лица: Глава мексиканского картеля убит в клинике пластической хирургии

Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика, , 03:26 — REGNUM Прокуратура штата Пуэбло сообщила, что одним из четверых человек, застреленных в больнице в столице штата Пуэбло-де-Сарагоса, был глава одного из криминальных картелей «черных нефтяников», передает Associated Press.

По информации правоохранительных органов, труп одного из погибших принадлежит лидеру банды «черных нефтяников» Хесусу Мартину. Трое других погибших, женщина и двое мужчин, являются членами его банды.

Следствие также установило, что в больнице Хесусу Мартину проводилась пластическая операция на лице для изменения внешности. Преступник находился в федеральном розыске.

Напомним, 1 ноября власти штата Пуэбло сообщили о серии убийств в столице штата Пуэбла-де-Сарагоса, также в муниципалите Амоцок-де-Мота и в Тлалтенанго.

Все покушения были связаны с разборками банд «черных нефтяников», занимающихся кражей нефти и нефтепродуктов из нефтепроводов в штате Пуэбла.

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