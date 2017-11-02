В Липецке мать погибшего от побоев ребенка могут лишить родительских прав

Липецк, , 21:54 — REGNUM В Липецке 27-летнюю женщину, двухлетний сын которой скончался от побоев сожителя, могут лишить родительских прав на старшего сына, сообщает 2 ноября «Gorod48».

Семилетний ребенок временно размещен в областной инфекционной больнице. Инспекция по делам несовершеннолетних и опека начала процедуру изъятия ребенка. Позже мальчик будет размещен в реабилитационном центре.

Липецкая полиция проводит доследственную проверку в отношении матери ребенка. Против нее могут возбудить уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомни, 30 октября 2017 года в одну из больниц Липецка был доставлен двухлетний ребенок с черепно-мозговой травмой. На следующий день ребенок скончался.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений был задержан 24-летний сожитель матери ребенка. На допросе мужчина признался, что систематически избивал мальчика.

Против сожителя возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, но после смерти ребенка статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.