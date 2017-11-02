На переезде в Подмосковье столкнулись электричка и автомобиль BMW

Ступино, Московская область, , 20:22 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с электропоездом 2 ноября в Ступинском районе Московской области. Водитель автомобиля погиб, передаёт телеканал «РенТВ».

По предварительным данным, водитель BMW нарушил правила дорожного движения, попытавшись проскочить через переезд, когда к нему приближалась электричка.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученных травм водитель легкового авто скончался на месте.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт ДТП на железнодорожном переезде, а также гибель одного человека.

Информации о возможных пострадавших среди пассажиров поезда не поступало.

Сообщается, что авария привела к задержке в движении десяти электропоездов на Павелецком направлении Московской железной дороги.

По факту произошедшего проводится проверка.

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