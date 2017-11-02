Президент Словакии Киска попал в ДТП

Братислава, , 19:33 — REGNUM На пути из Братиславы в Пропрад лимузин с президентом Словакии Андреем Киской попал в ДТП, сказал пресс-секретарь президента Роман Крпелан, сообщает 2 ноября словацкий портал «Плюс».

Авария произошла 31 октября недалеко от поселкаСтречно. Лимузин с президентом столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии Киска не пострадал, а в Пропад его доставил полицейский автомобиль.

«С президентом ничего не случилось. Ночью он уехал в Попрад в машине полиции», — сказал пресс-секретарь.

За несколько часов до аварии в сети появилась фотография с президентом, на которой видно, как глава государства работает на компьютере, находясь в автомобиле.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, прибывший в Абхазию с государственным визитом, пострадал в результате ДТП. Президент был госпитализирован с легкими травмами. Серьезные повреждения получили два охранника президента. Они были прооперированы.

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