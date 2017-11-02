Четверг, 2 Ноября 2017 года
19:42:23 МСК

Хулиган, ворвавшийся с ножом в ГТРК «Калининград», задержан

Происшествия

Злоумышленник пытался расклеить в здании телекомпании листовки против Путина

Калининград, 2 ноября 2017, 18:43 — REGNUM  Калининградская полиция задержала хулигана, ворвавшегося в здание ГТРК «Калининград» с ножом.

Мужчина сегодня утром, 2 октября, пытался в вестибюле телекомпании расклеить листовки, направленные против Путина. Когда охранник помешал ему, гражданин выхватил канцелярский нож и крикнул: «А хочешь я тебе вены вскрою!»

Злоумышленнику удалось покинуть здание, после чего были вызваны полицейские.

«То, что сегодня произошло в ГТРК — крайне опасно для всех журналистов региона, — считает директор ГТРК «Калининград Николай Долгачёв. — Я уверен, что журналистское сообщество Калининградской области должно объединиться и понять, что реально существует угроза. Сумасшедший это человек или нет — вопрос второстепенный на самом деле. Когда человек приходит с ножом, угрожает задушить и вскрыть вены, это в любом случае — угроза жизни и здоровью журналистов, которые выполняют общественно-важную работу».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на журналистов

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить