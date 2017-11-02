Хулиган, ворвавшийся с ножом в ГТРК «Калининград», задержан

Калининград, , 18:43 — REGNUM Калининградская полиция задержала хулигана, ворвавшегося в здание ГТРК «Калининград» с ножом.

Мужчина сегодня утром, 2 октября, пытался в вестибюле телекомпании расклеить листовки, направленные против Путина. Когда охранник помешал ему, гражданин выхватил канцелярский нож и крикнул: «А хочешь я тебе вены вскрою!»

Злоумышленнику удалось покинуть здание, после чего были вызваны полицейские.

«То, что сегодня произошло в ГТРК — крайне опасно для всех журналистов региона, — считает директор ГТРК «Калининград Николай Долгачёв. — Я уверен, что журналистское сообщество Калининградской области должно объединиться и понять, что реально существует угроза. Сумасшедший это человек или нет — вопрос второстепенный на самом деле. Когда человек приходит с ножом, угрожает задушить и вскрыть вены, это в любом случае — угроза жизни и здоровью журналистов, которые выполняют общественно-важную работу».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).