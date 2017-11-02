Захарова рассказала о расследовании смерти российской модели в Китае

Москва, , 17:09 — REGNUM МИД РФ прилагает все силы для установления причины смерти несовершеннолетней российской модели Влады Дзюбы в Китае, а также возвращения её тела в Россию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В морге госпиталя находится дело девочки. Генеральным консульством предпринимаются усилия по установлению окончательного диагноза, естественно, в содействии с врачами», — заявила Захарова.

При этом оформление его осуществляется на платной основе — ситуация осложняется тем, что «модельное агентство, которое направило несовершеннолетнюю гражданку РФ на работу за рубеж, не было оформлено предусмотренной законодательством России медицинской страховки», указала дипломат.

«Российской диаспорой в Шанхае была проведена работа по сбору средств для вскрытия тела и других процедур. Также обращаю внимание, что девочка оказалась в КНР без законных представителей. Генконсульство РФ в Шанхае оказывает её родственникам посильную помощь», — отметила Захарова.

Сейчас МИД РФ занят вопросом возвращения тела на родину, добавила она.

Отметим, что 14-летняя российская модель Влада Дзюба умерла в Шанхае 27 октября. Девочка планировала провести в Шанхае три месяца, участвуя в показах. Согласно данным китайских СМИ, девочка почувствовала недомогание после одного из таких показов 25 октября, который продлился примерно 13 часов.

По словам Захаровой, к Дзюбе в госпиталь Жуйцинь был направлен врач генкосульства РФ в Шанхае, а также сотрудник, побеседовавший с сотрудниками госпиталя. Несмотря на предпринятые медиками усилия, девочка, находившаяся в тяжёлом состоянии, скончалась. После этого в СМИ возникли предположения о том, что причиной смерти стало переутомление на работе.