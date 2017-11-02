Захарова рассказала о расследовании крушения Ми-8 у берегов Шпицбергена

Москва, , 16:40 — REGNUM Российская сторона активно вовлечена в расследование крушения Ми-8 у берегов Шпицбергена. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя розыска граждан России, находившихся на борту вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение у берегов Шпицбергена.

«На этот момент российская сторона принимает активное участие в проведении поисковой операции на Шпицбергене. С воскресенья на архипелаге работают более 40 спасателей МЧС России, включая 18 водолазов, имеющих всё необходимое оборудование, в том числе телеуправляемые глубоководные аппараты», — заявила Захарова.

По её словам, обследование обломков вертолёта, находящегося на глубине 209 м, сотрудники МЧС России совершают В тесном контакте с норвежскими коллегами. Координацию российского участия осуществляет с норвежской стороной осуществляет посольство России в Осло и генеральное консульство на Шпицбергене. В настоящее время рассматривается вариант использования новержского судна для подъёма вертолёта.

«Мы признательны норвежской стороне за исключительно высокий уровень взаимодействия с российскими участниками поисковой операции», — указала Захарова.

Напомним, что 26 октября российский Ми-8, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от архипелага Шпицберген.