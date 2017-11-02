В Саратове застрелен предприниматель: подробности

Саратов, , 15:50 — REGNUM СУ СКР по Саратовской области обратилось к жителям, которые могли быть очевидцами убийства предпринимателя в Саратове на улице Зоологической, застреленного 24 октября. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Екатерина Котлова, преступление «совершено в условиях неочевидности с использованием огнестрельного оружия и имеет повышенную общественную значимость».

Напомним, 24 октября в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи частного дома на улице Зоологической тела местного предпринимателя с огнестрельными ранениями груди и спины. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов».

По словам Котловой, принимая во внимание необходимость проведения большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из числа руководителей и наиболее опытных сотрудников следственного управления по Саратовской области и регионального ГУ МВД России создан межведомственный штаб, на заседаниях которого заслушиваются результаты проведенных мероприятий и определяются задачи для дальнейшего расследования. Кроме того, для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа следователей и криминалистов регионального следственного управления, а также следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников полиции.

«После получения сообщения об убийстве незамедлительно началась активная, планомерная работа следователей, следователей-криминалистов регионального подразделения СК России в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками органов внутренних дел, направленная на его раскрытие. За 8 дней проведено 126 следственных действий, в том числе в качестве свидетелей допрошены родственники, соседи, лица, входящие в окружение потерпевшего, а также те, кто мог слышать выстрелы и те, кто обнаружил тело; осмотрены место происшествия и прилегающие к нему территории. Назначены судебно-медицинская, генетическая, баллистические, химические судебные экспертизы. Следователями продолжают отрабатываться различные следственные версии», — отметила Котлова.

Следственное управление по Саратовской области обращается к жителям региона, возможно ставшим очевидцами совершения указанного особо тяжкого преступления, а также тем, кто обладает информацией, представляющей интерес для следствия, с просьбой обратиться в следственный отдел по Ленинскому району города Саратов и рассказать известные факты и обстоятельства, или сообщить по телефонам: 8 (8452) 49-84-02 , 49−05−59 или по телефону 02.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убитый выстрелами бизнесмен был генеральным директором одной из саратовских строительных компаний, которая имела отношение к реконструкции старого здания ТЮЗа в Саратове.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратове предприниматель стал жертвой криминальной разборки