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МВД: вооруженный мигрант задержан в Липецкой области

Происшествия

По данной статье уголовного кодекса РФ максимальным наказанием может быть лишение свободы на срок до четырех лет

Липецк, 2 ноября 2017, 14:54 — REGNUM  На 401 км автодороги «Дон» 31 октября сотрудниками МВД РФ, ОГИБДД ОМВД во взаимодействии с ФСБ РФ и Росгвардией был остановлен автомобиль «Опель Вектра», при досмотре которого был обнаружен самодельный пистолет и магазин со снаряженными патронами, сообщает 2 ноября пресс-служба управления МВД РФ по Липецкой области.

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В отношении задержанного хозяина автомобиля, неработающего гражданина ближнего зарубежья

«было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка оружия и боеприпасов», — информирует ведомство.

По данной статье уголовного кодекса РФ максимальным наказанием может быть лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трех жителей Украины подозревают в том, что они переделывали стартовое, сигнальное и пневматическое оружие в огнестрельное и пытались его переправить в Российскую Федерацию. Сообщение об этом размещалось на официальном сайте прокуратуры Харьковской области.

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Незаконный оборот огнестрельного оружия

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