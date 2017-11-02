Четверг, 2 Ноября 2017 года
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Неизвестный устроил стрельбу в супермаркете в Бремене

Происшествия

ЧП произошло в четверг, 2 ноября, в городе Бремен

Бремен, Германия, 2 ноября 2017, 14:35 — REGNUM  В Германии в супермаркете произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местной полиции.

ЧП произошло в четверг, 2 ноября, в городе Бремен. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Один человек серьезно пострадал в результате стрельбы в супермаркете в немецком городе Бремен», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск преступника, который скрылся с места преступления.

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