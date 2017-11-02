Экс-главу «НК Бердяуш» выпустили из СИЗО по просьбе детского омбудсмена

Москва, , 14:22 — REGNUM 27 октября Тверской суд Москвы изменил меру пресечения для бывшего гендиректора ООО «Нерудная компания Бердяуш» Екатерины Краснихиной, выпустив подозреваемую в финансовых хищениях из СИЗО и поместив под домашний арест. В СИЗО Краснихина оказалась потому, что нарушила условия домашнего ареста. Как сообщает «КоммерсантЪ», не имея права покидать свою квартиру и пользоваться средствами связи, она сняла со счетов и перевела за границу миллионы рублей.

Краснихина проходит в качестве ключевого фигуранта по делу о хищении 146 миллионов рублей у «НК Бердяуш». По версии следствия, она в составе организованной преступной группы занималась хищением средств у дочерних структур ОАО «Российские железные дороги», а также махинациями в ходе прокладки и ремонта дорог в Челябинской области в рамках т.н. «Дорожной революции». В 2014 году по указанию Артема Чайки, сына генпрокурора РФ, который купил 100% акций «НК Бердяуш», в компании провели внутренний аудит, благодаря которому обнаружили миллионные хищения.

Подозреваемыми по делу «НК Бердяуш» сегодня проходят четыре человека: три бывших директора компании — Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Дмитрий Супрун и бывший замдиректора по вопросам экономики Елена Дорожевич. Точнее, есть пять подозреваемых по делу по ч.4 ст. 160 УК РФ («растрата в особо крупном размере»), но бывший чиновник РЖД Сергей Вильшенко успел скрыться за границей.

По данным следствия, руководители «НК Бердяуш» с 2010 по 2014 годы заключали фиктивные договора со своими подконтрольными компаниями — ООО «Стройкомплекс», ООО «Русская промышленная корпорация», «ПТК Уралснабкомлект» — которые не оказывали никаких услуг, но получили десятки миллионов каждая.

В августе 2017 года следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко, приняв во внимание беременность Краснихиной, изменил ей меру пресечения и отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Между тем следствие установило, что на свободе подозреваемая сняла со своих счетов и по доверенности со счетов Вильшенко около $7 млн., а затем перевела часть денег в банки США и ФРГ. Заподозрив, что Краснихина пытается скрыть следы преступной деятельности, в начале сентября 2017 г. ее поместили под домашний арест.

Сотрудники УФСИН, надзиравшие за поведением экс-директора, зафиксировали многократные нарушения условий домашнего ареста, а также попытку ввести следствие в заблуждение. Так, Краснихина обещала следствию, что 12 октября выйдет из квартиры только для того, чтобы посетить вместе с новорожденным клинику «Мать и дитя», но покинула свое жилье, а в лечебнице так и не появилась. Зато, по данным «Коммерсанта», в клинике появился ее адвокат Александр Лебедев, пытавшийся получить липовую справку, что его подзащитная якобы была в клинике.

После того, как сотрудники УФСИН написали рапорт, в ее квартире провели обыск, обнаружив запрещенные мобильные телефоны и компьютер. Следователи считают, что средства связи она использовала не только для перевода денег за границу, но и чтобы информировать скрывающегося за границей Вильшенко о том, какую информацию обнаружили следователи и какие «хвосты» ему нужно спрятать. Поэтому 23 октября следователи вернули Краснихину в СИЗО. Впоследствии уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась с ходатайством отпустить молодую мать из СИЗО и оно было удовлетворено.

Потянув за одну ниточку в деле о растрате в «НК Бердяуш», следователи вышли на целый клубок финансовых махинаций. Один из коллег Краснихиной, Владимир Гаца (до прихода в «НК Бердяуш» — руководитель дирекции РЖД по ремонту путей) пошел на сделку со следствием и дал показания о том, что преступная группа во главе с Вильшенко может быть причастна к многолетним хищениям через фиктивные контракты с РЖД. Кроме того, следствие проверяет данные о том, что менеджеры были причастны и к хищениям при дорожно-строительных работах в Челябинской области при бывшем губернаторе Михаиле Юревиче, который заочно обвиняется СКР в получении взяток и других преступлениях.

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