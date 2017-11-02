В пензенской колонии заключенный вербовал воевать на стороне террористов

Пенза, , 14:25 — REGNUM В Самаре Приволжский окружной военный суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, отбывающему срок в ИК №4 УФСИН в Пензенской области. Как сообщили ИА REGNUM в УФСБ региона, он признан виновным в содействии террористической деятельности, в склонении к ней и публичным призывам к терроризму.

В ведомстве пояснили, что вербовщик активно интересовался вооруженным противостоянием в Ираке и Сирии.

«Под видом религиозных бесед в общежитии отряда №3 он активно пропагандировал экстремистские идеи среди молодых заключенных, формировал в их мировоззрении убежденность в истинности радикальных течений ислама, его превосходстве над другими религиями и необходимость борьбы с противниками шариатской формы правления. Своих последователей он активно призывал к вступлению в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и снабжал конкретной информацией о способах выезда на подконтрольную территорию», — отметили в УФСБ.

Заключенному удалось склонить к выезду за рубеж двух заключенных, но один из них позже осознал противоправность своих действий и отказался от своих намерений.

«Вербовщик проводил с заключенными личные беседы, убеждал их в необходимости выбора «пути смертников» и «жестокой расправы над неверными». К тому же он оправдывал террористическую деятельность, демонстрировал со своего мобильного телефона фотографии и видеозаписи экстремистского характера», — констатировали в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу. Как сообщало ИА REGNUM, руководство УФСИН по Пензенской области в октябре заявило, что обстановка в колониях контролируемая и управляемая, несмотря на то, что оперативная ситуация в третьем квартале оставалась сложной.

Первый замначальника УФСИН региона Максим Каминский доложил, что за девять месяцев в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с правоохранительными органами, предотвращено одиннадцать попыток доставки наркотических средств осужденным. В подразделениях изъято 228 мобильных телефонов. Он подчеркнул, что не допущено массовых беспорядков, дезорганизации деятельности учреждений УИС, применения насилия в отношении персонала. Каминский особо подчеркнул, что состояние воспитательной работы с осужденными и создание для их трудоустройства новых рабочих мест находятся на постоянном контроле руководства.