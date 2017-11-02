В Калининграде задержан экс-замполпреда в СЗФО

Калининград, , 14:00 — REGNUM В Калининграде — громкое задержание. В изоляторе находится в недавнем прошлом влиятельный региональный политик, бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в компетентных органах региона, в отношении Дацышина возбуждено уголовное дело по ст. 291.1. (Посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, экс-замполпред являлся связующим звеном между депутатом Калининградской областной Думы Игорем Рудниковым и неким гражданином, от которого народный избранник требовал крупную сумму денег за непубликацию компромата (Рудников одновременно является издателем скандально известного еженедельника «Новые колёса»).

Вчера, 1 ноября, Рудников был задержан.

Александру Дацышину 52 года. В 90-е годы калининградской рыбопромышленной компанией «Запрыба». В 2003 году выдвигался в депутаты Госдумы от «Единой России», но проиграл (во время выборов в Калининграде распространялись политические листовки, в которых Дацышин обвинялся в связях с рыбной мафией). В 2004 года возглавил калининградский штаб по выборам президента России.

С 2006 по 2011 год Дацышин работал заместителем полномочного представителя президента в СЗФО, курируя Калининградскую область. Затем трудился главным федеральным инспектором в Санкт-Петербурге.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что сын Дацышина 23-летний Дмитрий в настоящее время работает помощником губернатора Калининградской области Антона Алиханова.